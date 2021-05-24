Кассационная жалоба Михаила Ефремова потерялась

Кассационная жалоба актера Михаила Ефремова, готовившаяся более полугода, была потеряна в одном из районных судов города Москвы. Об этом сообщает MK.RU.

Отмечается, что защитникам артиста пришлось отправить жалобу почтой, так как из-за карантинных мер в канцелярии отказались принять документ. По данным издания, он был подан 13 мая и поступил в Пресненский суд 17 мая.

Однако в суде первой инстанции, куда должна была прийти кассационная жалоба, рассказали изданию, что пока не располагают информацией о местонахождении документа.

Ранее адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин рассказал «Газете.Ru», что актер подал жалобу во Второй кассационный суд общей юрисдикции.

Осенью 2020 года Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима как виновника ДТП, в результате которого погиб водитель автофургона Сергей Захаров. Позже его срок сократили на полгода — до 7,5 лет за вычетом отбытого им в СИЗО и под домашним арестом времени.