В Росавиации рассказали, как осуществляются полеты российских авиакомпаний в Белоруссию

Полеты российских авиакомпаний в Белоруссию через воздушное пространство республики осуществляются в штатном режиме. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Росавиации.

В ведомстве подчеркнули, что авиасообщение открыто в рамках имеющихся договоренностей на основе двустороннего соглашения о воздушном сообщении.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеге.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

После инцидента ЕС рассматривает введение запрета своим самолетам заходить в воздушное пространство Белоруссии. Прекратить полеты над Белоруссией решила латвийская авиакомпания AirBaltic.