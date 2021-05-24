В ВОЗ назвали число умерших от коронавируса медработников

Как минимум 115 тыс. медицинских работников в мире умерли из-за коронавируса. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, пишет РИА «Новости».

«Хотя отчетность пока не полная, мы считаем, что по крайней мере 115 тыс. работников здравоохранения заплатили самой высокой ценой, защищая других», — сказал он.

Гебрейесус также назвал врачей настоящими героями. Он подчеркнул, что зачастую медицинским работникам приходится работать в условиях, когда не хватает оборудования и лекарств. Кроме того, их работа часто недостаточно оплачивается и уважается, а условия труда небезопасны.

Ранее в еще одной стране число смертей от коронавируса превысило 300 тыс. Во всем мире число случаев коронавируса превысило 166 млн — на утро 22 мая выявлено 166 154 087 случаев коронавирусной инфекции. С начала пандемии от инфекции скончались 3 443 436 человек. Лидерами по количеству зараженных являются США, Индия, Бразилия.