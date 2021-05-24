Пятеро израильтян погибли при крушении фуникулера на севере Италии

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Пятеро граждан Израиля, в том числе двухлетний ребенок, погибли при падении фуникулера в итальянских Альпах. Об этом сообщила пресс-служба МИД израильского государства.

«В результате аварии на канатной дороге над Альпами на севере Италии погибли 14 человек, в том числе 5 израильтян», — указано в сообщении.

Согласно информации ведомства, все пятеро погибших являлись членами одной семьи: пара, работавшая в Италии, их двухлетний сын, бабушка и дедушка жены, приехавшие в Италию навестить родных

Отмечается, что пятилетний ребенок получил серьезные травмы и в настоящее время находится в больнице. В МИД добавили, что посольство Израиля в Риме помогает доставить тела погибших на родину.

Авария произошла на маршруте Стреза-Моттароне в Пьемонте. Отмечается, что падение кабины на канатной дороге Стреза-Моттароне могло случиться из-за проблемы с тросом, который оборвался в самой высокой точке маршрута незадолго до прибытия на высоту 1491 м. Фуникулер упал в лесистом и недоступном участке, что, по данным итальянского СМИ, осложнило спасательную операцию.

Канатная дорога была вновь открыта для публики 22 мая после долгого перерыва из-за пандемии коронавируса. При этом в период с 2014 по 2016 год фуникулер полностью отремонтировали, также было проведено тщательное техническое обслуживание.