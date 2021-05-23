В Италии 13 человек погибли при падении фуникулера
Тринадцать человек погибли при падении фуникулера канатной дороги в итальянских Альпах на маршруте Стреза-Моттароне в Пьемонте. Об этом сообщает RaiNews. Сколько всего человек было на борту, пока неизвестно. Двоих детей экстренно эвакуировали в Турин на спасательном вертолете. У одного из них зафиксированы травмы головы и грудного отдела, переломы обеих ног.
По данным издания, падение кабины могло произойти из-за проблемы с тросом. Авария случилась в самой высокой точке маршрута незадолго до прибытия на высоту 1491 м. Фуникулер упал в лесистом и недоступном участке, что осложнило спасательную операцию.
Канатная дорога на маршруте Стреза-Моттароне была открыта для публики вчера после долгого перерыва из-за пандемии коронавируса. При этом, по данным RaiNews, фуникулер полностью отремонтировали в 2014-2016 годах, также было проведено тщательное техническое обслуживание накануне запуска.
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