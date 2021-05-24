В России испытывают вакцину для защиты от COVID-19 и гриппа

Российские ученые проводят испытания вакцины с двойным действием против нового коронавируса и вируса гриппа, рассказал директор ФГБУ «Научно-исследовательский институт гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава России Дмитрий Лиознов в интервью изданию «Известия».

По его словам, на данный момент препарат находится на этапе доклинических испытаний, его тестирование на животных показывает хороший результат.

«Исследования вакцинного препарата на модельных животных небольшого размера, а именно на хомячках, показали хороший результат. Однако исследование еще не закончено», – заявил Лиознов.

Он также добавил, что вакцина будет иметь форму спрея и вводиться через нос, также ученые рассматривают возможность введения препарата сублингвально – под язык. Доклинические испытания планируется завершить в конце июня текущего года, а осенью создатели препарата намерены приступить к клиническим испытаниям на добровольцах.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о влиянии вакцинации на ситуацию с коронавирусной инфекцией в стране.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии регистрацию прошли вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».