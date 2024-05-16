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В Челябинской области ребенок сорвался с «Лысой» горы

В Челябинской области мальчик во время похода сорвался с горы

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Dizzy_Studio/Shutterstock

Сотрудники МЧС спасли 11-летнего школьника, который упал с высоты. Об этом сообщает ведомство в официальном Telegram-канале.

Инцидент произошел в Ашинском районе. Мальчик отправился гулять с друзьями на горе «Лысая», забрался на высоту три метра и спикировал вниз.

Приехавшие на место сотрудники Ашинского пожарно-спасательного гарнизона помогли пострадавшему и передали медикам приехавшей скорой помощи.

Специалисты оказали пациенту всю необходимую помощь. На данный момент его состояние оценивают как удовлетворительное.

До этого на Сахалине 17-летняя девушка сорвалась с высоты во время прогулки на Быковских порогах, которые раньше служили дамбой для водопада. Подростки отправились к достопримечательности в темное время суток, поэтому путь у края пропасти они подсвечивали смартфонами. В какой-то момент школьница решила сделать фото, но упала. Она получила многочисленные переломы. На данный момент обстоятельства выясняет следственный комитет.

Ранее в Калининграде выпавшего из окна девятилетнего мальчика спасла туя, посаженная соседом.

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