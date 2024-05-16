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Украина впервые ударила по ДНР американской бомбой GLSDB

СЦКК: ВСУ впервые применили американскую бомбу GLSDB при атаке по ДНР

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые использовали бомбу малого диаметра наземного базирования (GLSDB) при атаке по Червоногвардейскому району Макеевки в Донецкой народной республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале.

«Впервые вооруженные формирования Украины применили по территории нашей республики дальнобойную ракету GLSDB, которая выпускается из установок М142 HIMARS и М-270», — заявил представитель СЦКК.

По данным центра, на месте обстрела найдены фрагменты модуля планирования GLSDB с соответствующей маркировкой, а также части двигателя ракеты, где указаны компания-производитель, серия, номер партии и дата изготовления.

В конце апреля польское издание Interia писало, что американские бомбы большой дальности GLSDB, переданные ВСУ, продемонстрировали свою неэффективность из-за российских систем радиоэлектронной борьбы.

Тогда же министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон намерен передать Киеву столько баллистических ракет ATACMS, сколько сможет.

Ранее экс-разведчик США рассказал о бесперспективности применения ракет ATACMS на Украине.

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