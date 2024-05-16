В России усовершенствуют срочный рынок топлива

Минэнерго, ФАС и Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) разработали «дорожную карту» развития срочного рынка топлива на 2024–2025 годы. Об этом пишет РБК.

Документ предусматривает мониторинг рынка в 2024-м и определение обязательного норматива продаж нефтепродуктов уже в следующем году.

В течение 2024 года запланирован ежемесячный анализ ситуации, обучение участников рынка и доработка биржевых инструментов. Норматив продаж топлива на срочном рынке намечено утвердить в первой половине 2025-го.

В ФАС призвали использовать срочный рынок для страхования от колебаний цен и планирования бизнеса. В Минэнерго выразили готовность совершенствовать регулирование после анализа первых результатов применения новых инструментов нефтяниками.

На бирже отметили позитивный эффект от продаж поставочных фьючерсов на показатели торгов.

«Но компаниям требуется время для адаптации своих политик к практике хеджирования рисков», — уточнил заместитель управляющего директора СПбМТСБ Алексей Чечурин

До этого стало известно , что будет с ценами на бензин в России.

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