Шольц заявил, что с Путиным сейчас «мало о чем можно говорить»

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что на данный момент им с Владимиром Путиным практически не о чем говорить, необходимо посеять ростки дипломатии. Его слова приводит Stern.

Шольц напомнил, что последний раз говорил с президентом России в декабре 2022 года. Отвечая на вопрос о возможных контактах, он ответил, что «время покажет», однако сейчас «мало о чем можно говорить».

«На данный момент наша главная задача — посеять хрупкие ростки дипломатических усилий», — сказал канцлер ФРГ.

Он также отметил стремление привлечь к участию в конференции по Украине в Швейцарии страны, которые «не относятся к числу безоговорочных сторонников Украины». Речь идет о Бразилии, Южной Африке и Китае, уточнил Шольц.

До этого канцлер ФРГ заявил, что для прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным требуется «правильный момент», Германия, как и Франция, привержена к диалогу с РФ.

Ранее во Франции заявили, что Шольц начинает «искать бункер», когда Путин «кашляет».