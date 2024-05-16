Кадыров предложил ударить ракетами по Эстонии

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что необходимо отвечать на действия, подобные принятию эстонским парламентом закона об использовании замороженных российских активов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Активы России за рубежом — это активы всех россиян! Поэтому считаю, что точки принятия подобных решений по откровенному грабежу нашей страны должны стать целью номер один для точечного ракетного удара», — написал глава Чечни.

Также Кадыров выразил уверенность, что «результативные прилеты нескольких условных «Кинжалов» быстро приведут в чувства наиболее «горячие» эстонские головы».

15 мая сообщалось, что парламент Эстонии принял закон об использовании замороженных российских активов.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ будет рассматривать любое посягательство на замороженные активы на Западе как элемент гибридной войны и эскалации.

14 мая сообщалось, что Совет Евросоюза намерен на следующей неделе утвердить окончательное решение по отправке доходов от российских активов на помощь Украине.

Ранее Украина призвала Запад торговать с Россией по правилам холодной войны.