Названы слабые места китайских автомобилей

Среди слабых мест китайских машин зачастую выделяют электронику, коробки передач и тормоза. Об этом сообщает «Автостат», опросивший экспертов отрасли.

«Ресурс у китайских автомобилей в несколько раз меньше, чем у европейских, и они действительно ломаются чаще <...> основные проблемы связаны с электрикой, коробками передач, в особенности роботизированными, и тормозной системой», — рассказала сооснователь сети автосервисов «Вилгуд» Барно Турсунова.

Тем временем член правления Союза автосервисов и заместитель гендиректора «ЕвроАвто» Илья Плисов также отметил, что зачастую владельцы китайских авто жалуются на неисправности в электронных узлах. По его словам, нередко бывают сбои в работе панелей в салоне, камер и датчиков на кузове. Также Плисов добавил, что многие авто из Поднебесной не смогли завестись зимой из-за своей неадаптированности под климат страны.

До этого первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что Россия может начать поставлять отечественные автомобили марки Aurus в Китай. Политик пояснил, что в Поднебесной действительно могут оказаться желающие приобрести российский транспорт премиум-класса. Однако для запуска продукции нужно начать с сервисной инфраструктуры, отметил он. По его словам, сейчас производитель Aurus сконцентрирован на отечественном рынке.

Мантуров обратил внимание, что раньше в КНР российскую делегацию встречали на автомобилях иностранного производства, а сейчас — только на китайских. При этом вице-премьер отметил, что все они достойного качества, но скромнее Aurus

Также Россия предложила наладить производство китайских авто на своей территории.

Ранее россиянам, провалившимся на экзамене ГИБДД, рассказали, в чем их проблема.