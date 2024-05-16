Путин выразил соболезнования семье художника Андрияки

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народного художника РФ Сергея Андрияки. Он скончался 16 мая в возрасте 65 лет. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Сергея Николаевича Андрияки. Ушел из жизни талантливый, самобытный художник, мудрый педагог и наставник. Своим вдохновенным творчеством Сергей Андрияка дарил людям радость встречи с настоящим искусством, был открыт для добрых, милосердных дел», — следует из сообщения.

Как уточнил Mash, у художника был рак кишечника, с которым он боролся последние годы. Живописец умер в больнице.

Ректор Петербургской академии художеств им. Репина Семен Михайловский в беседе с «Газетой.Ru» назвал печальным известие о смерти Сергея Андрияки. Он отметил, что его удивляла преданность художника акварели. По словам Михайловского, ему трудно представить, что будет со школой акварели после смерти Андрияки/

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