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Зеленский ветировал закон об увольнении украинцев за связи с гражданами РФ

Зеленский ветировал закон об увольнении украинцев, скрывших связи с россиянами

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Maksym Muzychenko-Kishka/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский вернул на доработку в Верховную раду законопроект, позволяющий уволить сотрудника за несообщение о связях с лицами, проживающими на территории России. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

Согласно сообщению интернет-газеты, в карточке законопроекта указано, что президент Украины вернул проект в Раду с предложениями.

В начале мая украинские правозащитники призвали Зеленского наложить вето на принятый Верховной радой законопроект, согласно которому украинцев смогут уволить с работы за умолчание о связях с лицами, находящимися на территории Российской Федерации.

До этого парламент Украины зарегистрировал законопроект, предлагающий уравнять женщин и мужчин, имеющих детей до 18 лет, в праве на увольнение с военной службы на время военного положения.

Уже принятый законопроект о мобилизации имеет изменения, которые предполагают, что «во время военного положения могут уволить с военной службы только жену, если оба супруга проходят военную службу и имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет».

Ранее на Украине предложили вернуть журналистов на заседания Рады.

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