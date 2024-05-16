Зеленский ветировал закон об увольнении украинцев за связи с гражданами РФ

Президент Украины Владимир Зеленский вернул на доработку в Верховную раду законопроект, позволяющий уволить сотрудника за несообщение о связях с лицами, проживающими на территории России. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

Согласно сообщению интернет-газеты, в карточке законопроекта указано, что президент Украины вернул проект в Раду с предложениями.

В начале мая украинские правозащитники призвали Зеленского наложить вето на принятый Верховной радой законопроект, согласно которому украинцев смогут уволить с работы за умолчание о связях с лицами, находящимися на территории Российской Федерации.

До этого парламент Украины зарегистрировал законопроект, предлагающий уравнять женщин и мужчин, имеющих детей до 18 лет, в праве на увольнение с военной службы на время военного положения.

Уже принятый законопроект о мобилизации имеет изменения, которые предполагают, что «во время военного положения могут уволить с военной службы только жену, если оба супруга проходят военную службу и имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет».

Ранее на Украине предложили вернуть журналистов на заседания Рады.