В ЦСКА опровергли наличие травмы у Акинфеева

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо в своем Telegram-канале заявил, что у голкипера Игоря Акинфеева нет травмы.

Так он ответил на пост комментатора Дмитрия Шнякина, заявившего о наличии повреждения у 38-летнего вратаря армейцев.

«И вот как мне теперь брать в самолет комментаторов после таких инсайдов? Работу ты мне в этом осложнил, конечно», — заявил Брейдо.

Акинфеев перестал выходить на поле в последних матчах армейцев. Он не сыграл в ответном поединке финала Пути РПЛ Кубка России против петербургского «Зенита» — в старте вышел Владислав Тороп, когда он получил травму, то его заменил Владимир Шайхутдинов.

Поединок состоялся 15 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Основное время матча завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказался «Зенит» — 5:4. Единственный пенальти в составе армейского клуба не сумел реализовать Антон Заболотный.

Таким образом, ЦСКА в текущем сезоне остался без трофеев и не сумел защитить титул обладателя Кубка России, который завоевал в прошлом году. Команда идет на шестом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее стал известен самый высокооплачиваемый спортсмен мира по версии Forbes.