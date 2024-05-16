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Блогер Шабутдинов питается блюдами из ресторана, а не бесплатной пищей в СИЗО

Правозащитник Хасавов: Шабутдинов питается блюдами из ресторана СИЗО

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ayazshabutdinov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Арестованный за мошенничество бизнес-тренер Аяз Шабутдинов предпочитает питаться блюдами из ресторана СИЗО, а не пищей, предоставляемой администрацией изолятора. Об этом рассказал член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Арслан Хасавов, слова которого передает РИА Новости.

16 мая Хасавов с заместителем председателя ОНК Николаем Зуевым посетили СИЗО «Бутырка», где в коридоре встретили Шабутдинова, который в сопровождении конвоиров шел в спортзал.

«Хорошо отозвался о спортзале, много улыбался. Более того, поблагодарил сотрудников следственного изолятора. На обед сегодня подавали суп и макароны с мясом, однако, со слов Шабутдинова, в основном он питается продуктами из передач и из ресторана СИЗО», — сообщил правозащитник.

Он также добавил, что от Шабутдинова не поступало жалоб на условия содержания.

18 апреля защита блогера обжаловала продление ареста и заморозку его счетов.

Шабутдинова арестовали в начале ноября по делу о восьми случаях мошенничества, впоследствии число пострадавших возросло. Ущерб от действий коуча оценивается в 4 млн миллиона рублей.

Спустя около месяца после ареста блогера лишили руководящей должности в его компании «Like Центр», его место занял бывший глава по сервису Никита Ельцов. По версии журналистов, перестановка обусловлена тем, что организация планирует и дальше продавать курсы для бизнесменов.

Ранее суд арестовал имущество Шабутдинова на 100 млн рублей.

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