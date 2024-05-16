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Ушаков двумя словами оценил обстановку на встрече Путина и Си Цзиньпина

Ушаков заявил, что переговоры Путина и Си Цзиньпина прошли очень хорошо

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина прошли хорошо. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков в эфире Первого канала.

«Много вопросов обсуждено», — сказал он.

Ушаков уточнил, что большинство тем для обсуждения касались торгово-экономической сферы. Но были в повестке дня и «некоторые внешнеполитические темы».

По его словам, лидеры коснулись и темы безопасности, но более подробно эти вопросы планируется обсудить вечером.

Накануне РФ и КНР зафиксировали негативное влияние так называемой индо-тихоокеанской стратегии США на мир в Азиатско-Тихоокенском регионе (АТР). Об этом свидетельствует совместное заявление Москвы и Пекина об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Вечером 15 мая глава государства прибыл в Пекин в рамках своей первой зарубежной поездки после переизбрания. На следующий день президент РФ встретился с председателем КНР и провел отдельную встречу с премьером китайского Государственного совета Ли Цяном.

Ранее Путин заявил о массовом интересе китайцев к путешествиям по РФ.

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