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В ГД предложили ввести дорожный знак для снижения числа ДТП с участием животных

Даванков предложил ввести предупреждающий дорожный знак «Выгул животных»

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Кирилл Зыков/РИА Новости

Новый предупреждающий дорожный знак «Выгул животных» собираются ввести в России. С таким предложением выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»), передает ТАСС.

Он обратил внимание, что это поможет снизить число аварий с участием домашних животных.

«Знак будет предупреждать водителей о приближении к участку дороги вблизи площадки для выгула собак или иных подобных мест», — уточнил парламентарий.

Даванков пояснил, что к нему поступают жалобы из-за невозможности ограничить скорость автомобилей по участкам дорог рядом с местами скопления питомцев.

В конце апреля активисты партии «Новые люди» провели всероссийский зоосубботник и предложили установить День защиты животных 4 октября. Именно в этот день в 1865 году был утвержден устав Российского общества покровительства животным, основанного дворянами при попечительстве императора Александра II.

Ранее в Госдуме предложили отменить штрафы за шашлык на закрытом мангале.

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