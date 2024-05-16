Стала известна дата референдума о вступлении Молдавии в Евросоюз

Парламент Молдавии утвердил дату референдума о европейской интеграции Кишинева на 20 октября. Об этом сообщает портал NewsMaker.

За соответствующее решение проголосовало 55 депутатов правящей партии «Действие и солидарность» (PAS), 20 представителей оппозиции воздержались, еще один парламентарий проголосовал против.

18 марта президент Молдавии Майя Санду обратилась к парламенту страны с призывом инициировать проведение референдума по вопросу вступления в ЕС в октябре текущего года. Она также выразила уверенность, что результаты плебисцита нужно внести в конституцию Молдавии.

До этого Санду сказала, что в 2030 году страна должна стать членом Евросоюза. По ее словам, у республики есть поддержка от стран ЕС. Глава государства призвала все политические силы в стране признать, что другого пути развития Молдавии, кроме пути европейской интеграции, не существует.

Ранее в Еврокомиссии рассказали, когда Молдавия может стать членом ЕС.