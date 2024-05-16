В Англии спасли лису, голова которой застряла в сливе раковины, пишет издание UPI.
Как пишут СМИ, спасателей вызвали люди, заметившие лису в бедственном положении. На помощь к животному выехал ветеринар Том Линсел, который имеет богатый опыт в решении подобных ситуаций.
«Том уже имеет достаточно опыта в подобных спасательных операциях, и, проявив немного терпения, ему удалось освободить лису», — говорится в сообщении.
Зверя доставили в ветеринарную клинику, где оказали всю необходимую помощь. По словам специалистов, у лисы была повреждена лапа. Видимо, она получила травму, когда пыталась выбраться из ловушки.
«Лисы всегда оказываются в довольно странных местах, но этот малыш действительно вывел ситуацию на совершенно новый уровень», — добавили врачи.
Ранее новорожденных диких лисят перепутали с брошенными котятами и принесли ветеринарам.