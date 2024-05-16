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В Англии спасли лису, голова которой застряла в сливе раковины

UPI: ветеринары в Англии помогли лисе, голова которой застряла в раковине

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Photo courtesy of the South Essex Wildlife Hospital/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Англии спасли лису, голова которой застряла в сливе раковины, пишет издание UPI.

Как пишут СМИ, спасателей вызвали люди, заметившие лису в бедственном положении. На помощь к животному выехал ветеринар Том Линсел, который имеет богатый опыт в решении подобных ситуаций.

«Том уже имеет достаточно опыта в подобных спасательных операциях, и, проявив немного терпения, ему удалось освободить лису», — говорится в сообщении.

Зверя доставили в ветеринарную клинику, где оказали всю необходимую помощь. По словам специалистов, у лисы была повреждена лапа. Видимо, она получила травму, когда пыталась выбраться из ловушки.

«Лисы всегда оказываются в довольно странных местах, но этот малыш действительно вывел ситуацию на совершенно новый уровень», — добавили врачи.

Ранее новорожденных диких лисят перепутали с брошенными котятами и принесли ветеринарам.

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