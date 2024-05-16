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Миссия МВФ в ближайшие недели посетит Украину

Миссия МВФ в ближайшие недели отправится на Украину для обзора ее экономики

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Yuri Gripas/Reuters

Международный валютный фонд (МВФ) в ближайшие месяцы направит миссию на Украину для оценки состояния экономики страны. Об этом в ходе брифинга с журналистами рассказал официальный представитель организации Джули Козак, передает ТАСС.

Он отметил, что по итогам обзора фонд примет решение о предоставлении Киеву очередного транша в рамках утвержденного до этого механизма расширенного кредитования (EFF). По словам Козака, результаты оценки состояния украинской экономии должны быть переданы Совету исполнительных директоров МВФ уже к концу июня.

«Мы ожидаем, что миссия начнет свою работу [на Украине] в ближайшие недели», — сказал представитель организации.

5 мая газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что ряд иностранных кредиторов намерены добиться от Киева возобновления выплат процентов по государственному долгу в 2025 году. В частности, речь идет о компаниях BlackRock и Pimco — они являются держателями около 20% от непогашенных еврооблигаций Украины на общую сумму $20 млрд.

Ранее в Верховной раде Украины заявили об увеличении государственного долга страны.

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