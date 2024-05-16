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«Вы не ермяк»: россиянина закрыли в аэропорту Большое Савино из-за ошибки в паспорте

Пермяка заперли в аэропорту из-за ошибки в паспорте и сорвали его отпуск

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Shutterstock

Житель Перми не смог вылететь в Турцию из-за опечатки в названии города в паспорте. Об этом путешественник рассказал 59.RU.

Сегодня туриста на три часа оставили в запертой комнате без окон в аэропорту Большое Савино. Мужчина собирался вылететь в Анталью рейсом авиакомпании Azur Air. Он уже зарегистрировался на рейс и сдал багаж, но не смог пройти в самолет и оказался в каком-то кабинете, откуда его не выпускают даже в туалет.

В загранпаспорте у Алексея написано «Ермь», а не Пермь. Однако проблем с документом у него раньше не возникало. С ним же он недавно летал в Таиланд, откуда вернулся в начале мая. Мужчина утверждает, что тогда в Шереметьево сотрудник указал на опечатку, но сказал, что даже с ней паспорт остается действительным.

«А теперь мне сказали, что недействительный, так как вы из Перми, а не из Ерми. Вы не ермяк. Не прям сказали, это я уже так подшучиваю, потому что мне в этой комнатке жутковато уже сидеть», — признался Алексей.

Он обратился в полицию, заявив, что его удерживают, но сотрудники МВД пока не спешат к нему на помощь. В пресс-службе аэропорта пояснили, что инцидентом занимаются сотрудники Отделения пограничного контроля ФСБ России.

Ранее россияне, едва не попавшие в тайскую тюрьму из-за ошибки в документах, подали иск к МВД.

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