Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия может наладить выпуск автомобилей более 40 брендов из Китая

Россия предложила наладить у себя производство китайских автомобилей

close
100%
Пресс-служба МИД России

Россия предложила наладить производство китайских авто на своей территории. Об этом журналистам рассказал председатель российской части Российско-китайского комитета мира, дружбы и развития Борис Титов.

«У них есть свое — у нас свое. По автомобилям — наше правительство предлагает переключаться с поставок готовых машин на их производство в Российской Федерации», — рассказал он.

Титов добавил, что на июль запланирована встреча с китайскими производителями для рассмотрения этого вопроса. По его словам, на мероприятие уже зарегистрировались свыше 40 компаний.

Кроме того, политик высоко оценил успехи китайской экономики. Он отметил, Россия тоже «наверстывает».

До этого первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что Россия может начать поставлять отечественные автомобили марки Aurus в Китай. Политик пояснил, что в Поднебесной действительно могут оказаться желающие приобрести российский транспорт премиум-класса. Однако для запуска продукции нужно начать с сервисной инфраструктуры, отметил он. По его словам, сейчас производитель Aurus сконцентрирован на отечественном рынке.

Мантуров обратил внимание, что раньше в КНР российскую делегацию встречали на автомобилях иностранного производства, а сейчас — только на китайских. При этом вице-премьер отметил, что все они достойного качества, но скромнее Aurus

Ранее Exeed допустил выпуск автомобилей в новых для себя сегментах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами