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Представившийся писарем боец ВС РФ подбил украинские танки Leopard и Bradley

Состривший про службу писарем Герой России Жарский уничтожил Leopard и Bradley

Ветеран специальной военной операции (СВО), Герой России Иван Жарский, в шутку сказавший, что в ходе спецоперации на Украине сидел в кабинете за компьютером и трудился писарем, на самом деле уничтожил танк Leopard немецкого производства и несколько боевых машин пехоты (БМП) Bradley производства США. Видеоролик, снятый на на выставке трофейной техники на Поклонной горе в Москве, выложил телеканал «Москва 24» в Telegram-канале.

На видеозаписи у офицера спрашивают, за что тот получил звание Героя России. «За любовь к Родине», — отвечает военнослужащий. На вопрос, кого он подбил, мужчина с улыбкой ответил, что «никого не подбивал, на компьютере бумажки печатал». Сзади него стоит похожая на Leopard 2 боевая машина на гусеничном шасси с изображением флага Германии.

Согласно информации издания, в действительности боец с самого начала СВО служит артиллеристом на фронте. В ходе одного из сражений в Запорожской области военный нанес поражение двум огневым точкам Вооруженных сил Украины (ВСУ), ликвидировал танк Leopard 2, шесть БМП-2, одну БМП Bradley и семь украинских солдат, за что и был награжден званием Героя России.

По словам его родных, о присуждении Жарскому высокой военной награды они узнали из новостей.

В марте стало известно, что в Сибири снимут фильм о Герое России, совершившем подвиг на СВО.

Ранее россиянам рассказали, как найти данные о подвигах родственников-участников ВОВ.

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Операция на Украине
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