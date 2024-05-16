Гость «Поля Чудес» подарил Якубовичу сбитый украинский дрон

Участник СВО Руфет Рустамов из Новочеркасска подарил телеведущему Леониду Якубовичу сбитый украинский дрон на шоу «Поле чудес». Об этом сообщает kp.ru.

«Леонид Аркадьевич, это эксклюзивно для вас — вражеский дрон противника, посаженный орлами батальона РЭБ 150-й мотострелковой дивизии. Ребята просили, чтобы я в целости привез эту экспозицию и вручил ее вам», — сказал мужчина в эфире.

Военнослужащий заявил, что лично участвовал в посадке БПЛА на землю. Издание отмечает, что Рустамов оказался полуфиналистом «Поля чудес».

15 мая сообщалось, что угрожавшего участникам специальной военной операции стримера Александра Соколовского арестовали до 13 июля. Его подозревают в возбуждении ненависти в отношении участников СВО.

13 мая на деятельность стримера обратила внимание глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она попросила полицию проверить высказывания мужчины об участниках СВО: на одной из трансляций он заявлял, что в спецоперации участвуют «одни алкаши», и угрожал военнослужащим расправой.

На следующий день Соколовского задержали. Подозреваемый является уроженцем Таганрога. Силовики изъяли из его квартиры технику и средства мобильной связи. На него завели уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ.

Ранее звезда шоу «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов) объяснила, почему россиянам нельзя прощать Пугачеву.