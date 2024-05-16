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Гость «Поля Чудес» подарил Якубовичу сбитый украинский дрон

Участник СВО Руфет Рустамов привез на «Поле чудес» сбитый украинский дрон

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Shutterstock

Участник СВО Руфет Рустамов из Новочеркасска подарил телеведущему Леониду Якубовичу сбитый украинский дрон на шоу «Поле чудес». Об этом сообщает kp.ru.

«Леонид Аркадьевич, это эксклюзивно для вас — вражеский дрон противника, посаженный орлами батальона РЭБ 150-й мотострелковой дивизии. Ребята просили, чтобы я в целости привез эту экспозицию и вручил ее вам», — сказал мужчина в эфире.

Военнослужащий заявил, что лично участвовал в посадке БПЛА на землю. Издание отмечает, что Рустамов оказался полуфиналистом «Поля чудес».

15 мая сообщалось, что угрожавшего участникам специальной военной операции стримера Александра Соколовского арестовали до 13 июля. Его подозревают в возбуждении ненависти в отношении участников СВО.

13 мая на деятельность стримера обратила внимание глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она попросила полицию проверить высказывания мужчины об участниках СВО: на одной из трансляций он заявлял, что в спецоперации участвуют «одни алкаши», и угрожал военнослужащим расправой.

На следующий день Соколовского задержали. Подозреваемый является уроженцем Таганрога. Силовики изъяли из его квартиры технику и средства мобильной связи. На него завели уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ.

Ранее звезда шоу «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов) объяснила, почему россиянам нельзя прощать Пугачеву.

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