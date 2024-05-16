Стало известно состояние здоровья получившего двойной перелом черепа вратаря ЦСКА

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо в интервью «Матч ТВ» заявил, что голкипер Владислав Тороп, получивший двойной перелом черепа в матче против «Зенита» в Кубке России, чувствует себя нормально.

По его словам, 20-летнему вратарю предстоит в ближайшее время перенести операционное вмешательство.

«Тороп чувствует себя нормально, насколько это возможно, передает всем слова благодарности за поддержку. С утра прошло дополнительное обследование: состояние оценено как стабильное», — заявил Брейдо.

На 36-й минуте игры голкипер в своей штрафной столкнулся с игроком соперника Нуралы Алипом. Продолжить поединок Тороп не смог, с поля его увезли на электрокаре, после чего доставили в больницу.

Вместо Торопа на поле вышел 19-летний Владимир Шайхутдинов. Основное время матча завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказался «Зенит» — 5:4. Единственный пенальти в составе армейского клуба не сумел реализовать Антон Заболотный.

Таким образом, ЦСКА в текущем сезоне остался без трофеев и не сумел защитить титул обладателя Кубка России, который завоевал в прошлом году. «Зенит» поборется за трофей с калининградской «Балтикой», которая в финале Пути регионов выбила московский «Спартак».

Ранее в ЦСКА опровергли наличие травмы у Игоря Акинфеева.