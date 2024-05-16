Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно состояние здоровья получившего двойной перелом черепа вратаря ЦСКА

В ЦСКА заявили, что состояние здоровья вратаря Торопа стабильное

close
100%
Михаил Киреев/РИА Новости

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо в интервью «Матч ТВ» заявил, что голкипер Владислав Тороп, получивший двойной перелом черепа в матче против «Зенита» в Кубке России, чувствует себя нормально.

По его словам, 20-летнему вратарю предстоит в ближайшее время перенести операционное вмешательство.

«Тороп чувствует себя нормально, насколько это возможно, передает всем слова благодарности за поддержку. С утра прошло дополнительное обследование: состояние оценено как стабильное», — заявил Брейдо.

На 36-й минуте игры голкипер в своей штрафной столкнулся с игроком соперника Нуралы Алипом. Продолжить поединок Тороп не смог, с поля его увезли на электрокаре, после чего доставили в больницу.

Вместо Торопа на поле вышел 19-летний Владимир Шайхутдинов. Основное время матча завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказался «Зенит» — 5:4. Единственный пенальти в составе армейского клуба не сумел реализовать Антон Заболотный.

Таким образом, ЦСКА в текущем сезоне остался без трофеев и не сумел защитить титул обладателя Кубка России, который завоевал в прошлом году. «Зенит» поборется за трофей с калининградской «Балтикой», которая в финале Пути регионов выбила московский «Спартак».

Ранее в ЦСКА опровергли наличие травмы у Игоря Акинфеева.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами