Россиянка обнаружила в кровле своего дома схрон с боеприпасами

В Северной Осетии полиция изъяла боеприпасы из опоры кровли частного дома после обращения местной жительницы. Об этом сообщает «МВД Медиа».

В правоохранительные органы позвонила жительница села Эльхотово. Женщина рассказала, что в металлической опоре кровли она нашла металлическое устройство и боеприпасы.

Приехавшие на место сотрудники МВД нашли 100 патронов, самодельное взрывное устройство, которое было изготовлено по типу ручных осколочных гранат.

Полицейские установили, что до 2014 года домом владел другой человек, после чего владение пустовало, а затем было продано семье заявительницы. По факту находки возбуждено три уголовных дела.

До этого в Сергиевом Посаде спасатели обезвредили боевую гранату, пролежавшую в земле почти 80 лет. Боеприпас нашел ребенок во время игры во дворе частного дома.

Ранее в Новороссийске дети нашли в лесу боеприпасы времен ВОВ.