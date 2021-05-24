Главред Telegram-канала Baza сообщил о своем освобождении

Главный редактор Telegram-канала Baza Никита Могутин сообщил, что его отпустили из отделения полиции под обязательство о явке. Об этом он рассказал в своем личном канале в Telegram.

«С меня взяли обязательство о явке, завтра я должен приехать в отдел полиции, и что-то мне там объяснят и расскажут, почему я вдруг оказался в розыске <...> Я на свободе», — заявил журналист.

Ранее Могутин сообщал, что его остановили на улице в Москве из-за того, что он «числится в какой-то ориентировке». После этого главред Telegram-канала Baza был задержан и доставлен в ОВД «Китай-город». По его словам, инспектор сам не знал, с чем связано задержание. По данным издания РБК, протокола на него не составляли.

Могутин до 2017 года работал заместителем главного редактора Life. В 2017 году основал Telegram-канал Mash и стал его главным редактором. В 2018 году он покинул издание, а в январе 2019-го основал Baza.