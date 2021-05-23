Экстренно посаженный в Белоруссии самолет Ryanair вылетел из Минска

Самолет Ryanair, экстренно севший в воскресенье в национальном аэропорту Минска, вылетел в Вильнюс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Ранее в авиакомпании Ryanair заявили, местные власти провели проверку безопасности на борту самолета и в аэропорту Минска начали подготовку к продолжению рейса. Предполагалось, что самолет должен вылететь в 17.00 по британскому времени (19.00 мск).

На борту самолета находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. В настоящее время журналист задержан.

До этого стало известно, что СК Белоруссии направил в Польшу документы на экстрадицию создателей Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и Степана Путило.

В Белоруссии Протасевич и Путило обвиняются в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и организации массовых беспорядков, а также в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности. Они объявлены в межгосударственный розыск.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что задержание основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича является результатом работы спецслужб республики.