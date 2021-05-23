В России число заражений коронавирусом превысило пять миллионов

В России за сутки выявили 8 951 случай инфицирования коронавирусом, общее число превысило пять миллионов, достигнув 5 001 505. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные оперативного штаба.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 8 951 в 83 регионах», — говорится в сообщении.

Больше всего заражений подтвердились в Москве — 2 924. Далее следуют Санкт-Петербург (842), Подмосковье (769) и Ростовская область (195). За сутки также скончались 357 пациентов, выздоровели 7 297 человек. С начала пандемии в России зафиксировано 118 482 летальных исхода.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москва достойно справилась с коронавирусом и брошенными им вызовами.

По словам Собянина, система налажена так, что город и все отрасли экономики могут нормально работать. Он подчеркнул, что во время эпидемии продолжалась работа больниц по экстренным и плановым вопросам, что позволяет утверждать, что Москва справилась не хуже, а в некоторых вопросах и лучше, чем другие мировые города. Например, в российской столице экономика восстанавливается быстрее, а ограничения действовали не так долго.