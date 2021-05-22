В РПЦ предложили серьезно ограничить охоту

Глава синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион предложил серьезно ограничить охоту. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что церковь выступает за введение новых правил для охотников, а охоту как развлечение вообще нужно запретить.

«Если охота необходима, допустим, в целях уменьшения популяции тех или иных животных, тогда этим должны заниматься профессионалы, которые на это специально назначены, которые получают специальную лицензию», — подчеркнул он.

Ранее Министерство природных ресурсов утвердило новые правила охоты, запрещающие в некоторых муниципальных образованиях петельный лов животных и дающие главам субъектов возможность полностью запретить охоту.

Отмечается, что из документа исключили спорные положения: необходимость охотиться в темное время с использованием вышек и технические требования. Подчеркивается, что теперь главы регионов могут вводить ограничения, в том числе в отношении запрета, способов и сроков охоты.