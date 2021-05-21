При ремонте очистных сооружений под Таганрогом погибли 10 человек

В результате ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом в Ростовской области погибли 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что еще несколько человек находятся в коллекторе.

Ранее сообщалось о гибели семи рабочих при проведении работ на очистных сооружениях.

ЧП произошло в поселке Дмитриадовка Неклиновского района. В ГУ МЧС по региону сообщали, что получили информацию об отравлении рабочих. На месте работает звено газодымозащитной службы. В СК добавили, что на место происшествия выехали следователи и криминалисты. По факту аварии прокуратура Ростовской области организовала проверку.

В водоканале в Ростовской области сообщили, что на станции случился выброс метана.