В ВОЗ оценили реальное число смертей от коронавируса в мире

С начала пандемии от коронавирусной инфекции в мире могли погибнуть от 6 до 8 миллионов человек. Об этом заявила помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам данных и аналитики Самира Асма, передает РИА «Новости».

По данным организации, с 30 января по 31 декабря 2020 года официально было зарегистрировано 1 813 188 летальных исходов от COVID-19. Однако предварительные оценки общей смертности от коронавируса за минувший год составляют по меньшей мере 3 миллиона человек, так как не все смерти были учтены или напрямую явились следствием заболевания.

В связи с этим эксперты ВОЗ считают, что в настоящее время общая смертность от вируса как минимум в 2-3 раза превышает официально зарегистрированные данные.

Асма добавила, что пандемия развивается, и оценки организации будут улучшаться.

Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в России выявлено 4 983 845 случаев коронавируса. За весь период жертвами инфекции стали 117 739 человек, вылечились 4 601 120 человек.