Росгидромет назвал места в России, где теплеет быстрее всего

Росгидромет выпустил «Сводное ежегодное сообщение о состоянии и изменении климата на территориях государств-участников СНГ за 2020 год», передает РИА «Новости».

Согласно данным службы, в России быстрее всего теплеет на Таймыре и на побережье Восточно-Сибирского моря.

«На большей части территории СНГ в течение 1976–2020 гг. отмечается рост средних годовых температур воздуха, наиболее заметный на арктическом побережье: на Таймыре, на побережье Восточно-Сибирского моря», — сказано в сообщении.

В Росгидромете отметили, что за десять лет данный показатель увеличился на 0,8-1,2°С.