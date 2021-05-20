В Роспотребнадзоре рассказали о низких темпах вакцинации от коронавируса в России

Директор по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что темпы вакцинации от коронавируса в России оставляют желать лучшего. Об этом сообщает «Интерфакс».

«К сожалению, отмечаются некие отставания от тех темпов вакцинации, которые хотелось бы иметь в нашей стране», — сказал он.

Он отметил, что по состоянию на 19 мая в России вакцинацию от коронавируса прошли 24 млн человек.

Горелов также указал на парадокс, который требует объяснения.

«С одной стороны - разнообразие вакцин, с другой — темпы вакцинации оставляют желать лучшего», — сказал он.

Горелов связывает это в том числе с влиянием антипрививочного движения

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства предложил включить вакцинацию от коронавирусной инфекции в национальный календарь прививок. Он отметил, что на данный момент уже подготовлены соответствующие изменения в закон об иммунопрофилактике.