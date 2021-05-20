Заммэра Москвы заявила, что не следящие здоровьем люди должны нести ответственность

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова напомнила россиянам об обязанности заниматься своим здоровьем. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если человек систематически не хочет заниматься своим здоровьем, то тогда, наверное, частично, какую-то, в том числе, финансовую ответственность за это должен нести», — сказала она, выступая на Московском международном онкологическом форуме.

Позже пресс-службе столичного комплекса социального развития уточнили ТАСС, что власти Москвы не планируют штрафовать горожан, которые не проходят диспансеризацию. Там пояснили, что выступление заммэра было посвящено тому, какие меры стимулируют жителей столицы проверять свое состояние здоровья.

Ранее Ракова оценила ситуацию с COVID-19 в Москве.