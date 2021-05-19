Минюст намерен разрешить заключенным ограниченно пользоваться интернетом

Глава Минюста России Константин Чуйченко, выступая в рамках правительственного часа в Совете Федерации, заявил, что ведомство намерено разрешить заключенным ограниченно пользоваться интернетом, передает ТАСС.

По его словам, министерство готовит реформу подзаконного регулирования уголовно-исполнительной системы и пересмотр правил внутреннего распорядка исправительных учреждений.

По словам Чуйченко, в положениях действующих приказов ведомства и нормах вещевого довольствия есть «устаревшие параметры», которые следует пересмотреть. Он указал, что, в частности, необходимо «исключить излишние запреты и ограничения, установленные в отношении подозреваемых, обвиняемых и осужденных».

В числе предложенных мер — предоставить данным лицам «доступ к интернету для использования правовых систем, официальных сайтов судов и органов госвласти». Также предлагается наделить заключенных, которые являются единственными родителями, правом проводить телефонные разговоры с несовершеннолетними детьми «в течение 24 часов с момента разрешения», а также увеличить личное время осужденных.

Ранее Чуйченко заявил, что Минюст планирует пересмотреть структуру учреждений Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).