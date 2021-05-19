В Новокузнецке 11 школьников попали в больницу из-за распыления неизвестного вещества в школе

В Новокузнецке 11 школьников госпитализированы после распыления неизвестного вещества в школе. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу медицины катастроф Кузбасса.

«Школа № 26, Новокузнецк. В результате распыления неизвестного вещества госпитализированы 11 детей, на месте работают бригады центра медицины катастроф и скорой помощи», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Смоленской области завели уголовное дело после отравления 16 школьников. Все отравившиеся с признаками кишечной инфекции — ученики Верхнеднепровской школы №2. Шестеро детей были госпитализированы в состоянии средней тяжести в Дорогобужскую ЦРБ, десять школьников находятся на амбулаторном лечении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Устанавливается организация, которая оказывала услуги питания в школьной столовой.