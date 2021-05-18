Макрон заявил о планируемой вакцинации 40% населения Африки до конца года

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Парижский саммит ставит целью вакцинацию 40% населения континента до конца года. Об этом сообщает ТАСС.

«Необходимо достигнуть вакцинации от коронавируса не менее 40% жителей Африки к концу года», — заявил французский лидер.

Он добавил, что пандемия стала для Африканского континента санитарным и экономическим шоком. По словам Макрона, вакцинация в Африке проходит очень медленно, поэтому крайне важно обеспечить массовое производство вакцин для населения континента.

Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) может начать производить вакцину «Спутник V» в Африке, в частности, в Нигерии и Египте.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 643 млн заболевших, 44 млн выздоровели, больше 1,4 млн человек скончались. В России выявили уже 2,3 млн человек с COVID-19.