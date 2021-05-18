В Белоруссии возбудили дело в отношении руководства портала TUT.BY

В Белоруссии возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц информационного портала TUT.BY, сообщается на сайте комитета госконтроля.

Дело возбуждено в отношении должностных лиц медиа по статье «Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере».

«ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» в 2019 году получен статус резидента Парка высоких технологий (ПВТ). По данным Департамента финансовых расследований обществом была получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ. Об этом было проинформировано государственное учреждение «Администрация Парка высоких технологий», — говорится в публикации.

Отмечается, что портал лишат права на налоговые льготы.

В Telegram-канале издания сообщается, что домен сайта был заблокирован. Белорусский мининформ подтвердил РИА «Новости», что доступ к порталу и его копиям ограничен.

Ранее журналисты TUT.BY заявили, что в их редакцию и в квартиры сотрудников пришли силовики с обысками. Корреспонденты, находящиеся в офисе, перестали выходить на связь.