Медведь убил охотника из Хабаровского края

В Хабаровском крае раненый медведь убил местного жителя, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство природных ресурсов региона.

Инцидент произошел в районе пасеки в пяти км южнее села Кукелево Вяземского муниципального района.

«Раненый медведь при попытке его добора (повторного выстрела для убийства. — «Газета.Ru») напал на молодого человека 1993 года рождения», — рассказали в ведомстве. Там добавили, что местный житель погиб.

В настоящее время неизвестно, где находится раненый медведь. Его ищут инспекторы «Службы по охране животного мира и ООПТ» и охотники.

По факту смерти мужчины правоохранители ведут расследование.

Ранее сообщалось, что жителя Приморья госпитализировали после нападения медведицы. Медики диагностировали ему укушенную рану левой голени, закрытый перелом малой берцовой кости нижней трети левой ноги. Отмечалось, что животное защищало новорожденного медвежонка.