Словакия угрожает остановить поставки электроэнергии на Украину

Darko Vojinovic/AP

Если 23 февраля президент Украины Владимир Зеленский не восстановит поставки нефти в Словакию через трубопровод «Дружба», аварийная подача электроэнергии украинской стороне прекратится. Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Премьер напомнил, что с начала конфликта на Украине Братислава помогает Киеву. На словацкой территории находятся около 180 тысяч украинцев, страна оказывает гуманитарную помощь соседнему государству, делает для Украины значительно больше, чем для некоторых других стран, однако, по словам Фицо, украинский лидер «не понимает мирных подходов».

«Сначала он [Зеленский] остановил транзит газа в Словакию, что ежегодно наносит ей ущерб в размере €500 млн. Теперь он остановил нефтяные потоки, создавая для нас больше ущерба и логистических проблем», — возмутился словацкий премьер.

Фицо назвал Словакию гордой и суверенной страной, а себя — суверенным словаком. Политик подчеркнул, что в понедельник попросит словацкие компании остановить поставки электроэнергии, если Украина не возобновит транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба».

«С учетом неприемлемого поведения президента Зеленского по отношению к Словакии как к вражеской стране, я считаю абсолютно правильным, что я отказался включить Словакию в последний военный кредит для Украины в размере €90 млрд», — добавил Фицо.

«Страна.ua» отмечает, что в феврале через Словакию на Украину шло 50% всего объема импорта электричества.

13 февраля стало известно, что компания «Укртранснафта», обеспечивающая транзит нефти через территорию Украины, технически готова возобновить прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Венгрии и Словакии, однако руководство организации не разрешает возобновить поставки.

Ранее Украина предложила Евросоюзу альтернативный маршрут для транзита нефти.
 
