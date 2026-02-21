Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка Telegram
Общество

В Барселоне через полтора века завершили возведение главной башни храма Святого Семейства

Guardian: через 144 года завершено строительство главной башни Святого Семейства
Nacho Doce/Reuters

В Барселоне спустя 144 года завершено строительство главной башни храма Святого Семейства. Об этом 20 февраля сообщила газета The Guardian.

На вершину здания было установлен заключительный элемент — 17-метровый четырехгранный крест, выполненный из стали и стекла. Таким образом высота храма достигла максимальной окончательной высоты в 172,5 м, что сделало его самым высоким зданием в Барселоне и самым высоким религиозным сооружением в мире.

В статье отмечается, что установить крест удалось не сразу. Несколько дней в Барселоне наблюдался сильный ветер, что затрудняло возведение окончательного элемента башни, посвященной Иисусу Христу.

«Это был радостный день, замечательный для всех людей, благодаря которым это стало возможным», — заявил главный архитектор проекта Жорди Фаули.

Искупительный храм Святого Семейства, известный также под названием Саграда Фамилия, — это католический храм в Барселоне. Первый камень, ознаменовавший строительство храма в районе Эшампле, был заложен 19 марта 1882 года. Автор проекта — Антонио Гауди посвятил созданию храма 42 года своей жизни. При его жизни был построен только фасад Рождества. После кончины архитектора в 1926 году строительство продолжали ученики и соратники по оставшимся чертежам. В 2005 году сооружение внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Храм стал самым известным долгостроем мира.

Ранее стало известно, почему нельзя изображать темнокожих на витражах Нотр-Дама.
 
Теперь вы знаете
Внеземной интерес: зачем президенты США ищут инопланетян и что находят в секретных архивах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!