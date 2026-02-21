В Барселоне через полтора века завершили возведение главной башни храма Святого Семейства

В Барселоне спустя 144 года завершено строительство главной башни храма Святого Семейства. Об этом 20 февраля сообщила газета The Guardian.

На вершину здания было установлен заключительный элемент — 17-метровый четырехгранный крест, выполненный из стали и стекла. Таким образом высота храма достигла максимальной окончательной высоты в 172,5 м, что сделало его самым высоким зданием в Барселоне и самым высоким религиозным сооружением в мире.

В статье отмечается, что установить крест удалось не сразу. Несколько дней в Барселоне наблюдался сильный ветер, что затрудняло возведение окончательного элемента башни, посвященной Иисусу Христу.

«Это был радостный день, замечательный для всех людей, благодаря которым это стало возможным», — заявил главный архитектор проекта Жорди Фаули.

Искупительный храм Святого Семейства, известный также под названием Саграда Фамилия, — это католический храм в Барселоне. Первый камень, ознаменовавший строительство храма в районе Эшампле, был заложен 19 марта 1882 года. Автор проекта — Антонио Гауди посвятил созданию храма 42 года своей жизни. При его жизни был построен только фасад Рождества. После кончины архитектора в 1926 году строительство продолжали ученики и соратники по оставшимся чертежам. В 2005 году сооружение внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Храм стал самым известным долгостроем мира.

