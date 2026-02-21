На Байкале под лед провалились еще два автомобиля

Кобзев: шесть человек спасли из двух машин, провалившихся под лед на Байкале

Еще два автомобиля провалились под лед на озере Байкал. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Он заявил, что произошедшая 20 февраля трагедия ничему не научила людей.

«В пятницу спасатели, которые работали на месте провала, обнаружили в 5 км от берега застрявший в ледовой ловушке внедорожник. Внутри находились женщина с ребенком. Выбраться из частично затонувшего автомобиля они не могли», — рассказал глава региона.

По его словам, сотрудники экстренных служб пришли на помощь женщине и ребенку.

В субботу, 21 февраля, на Байкале под лед провалился автомобиль JAC. В салоне находились четыре человека.

«Самостоятельно выбраться из машины они также не смогли. Их спасли и доставили на Хивусе на берег», — написал Кобзев.

20 февраля машина УАЗ («буханка»), в которой находились девять человек — водитель и восемь туристов из Китая — провалилась под лед на озере Байкал. Транспортное средство во время движения попало в ледовый разлом шириной три метра. Как сообщили в прокуратуре Иркутской области, спасся лишь один человек. В связи с произошедшим следователи возбудили уголовное дело. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Байкале под лед провалился грузовик.