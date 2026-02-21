Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка Telegram
Автомобили

На Байкале под лед провалились еще два автомобиля

Кобзев: шесть человек спасли из двух машин, провалившихся под лед на Байкале
МЧС России по Иркутской области

Еще два автомобиля провалились под лед на озере Байкал. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Он заявил, что произошедшая 20 февраля трагедия ничему не научила людей.

«В пятницу спасатели, которые работали на месте провала, обнаружили в 5 км от берега застрявший в ледовой ловушке внедорожник. Внутри находились женщина с ребенком. Выбраться из частично затонувшего автомобиля они не могли», — рассказал глава региона.

По его словам, сотрудники экстренных служб пришли на помощь женщине и ребенку.

В субботу, 21 февраля, на Байкале под лед провалился автомобиль JAC. В салоне находились четыре человека.

«Самостоятельно выбраться из машины они также не смогли. Их спасли и доставили на Хивусе на берег», — написал Кобзев.

20 февраля машина УАЗ («буханка»), в которой находились девять человек — водитель и восемь туристов из Китая — провалилась под лед на озере Байкал. Транспортное средство во время движения попало в ледовый разлом шириной три метра. Как сообщили в прокуратуре Иркутской области, спасся лишь один человек. В связи с произошедшим следователи возбудили уголовное дело. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Байкале под лед провалился грузовик.
 
Теперь вы знаете
Внеземной интерес: зачем президенты США ищут инопланетян и что находят в секретных архивах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!