Звезда «Эйфории» обратился к дочерям в последнем прижизненном интервью

Последнее прижизненное интервью звезды сериала «Эйфория» Эрика Дэйна вышло на платформе Netflix в рамках проекта «Последние слова знаменитостей». Артиста цитирует Variety.

В интервью Дэйн обратился к своим дочерям-подросткам — 15-летней Билли и 14-летней Джорджии. Совместно проведенное время он назвал райским и поделился с девочками четырьмя советами, на которые его вдохновила болезнь.

Он призвал дочерей жить в настоящем, влюбляться в людей и свое дело, мудро выбирать друзей и бороться изо всех сил.

«Когда вы сталкиваетесь с трудностями, будь то со здоровьем или по другим причинам, сражайтесь. Никогда не сдавайтесь. Сражайтесь до последнего вздоха. Эта болезнь медленно овладевает моим телом, но она никогда не заберет мой дух», — сказал актер.

Эрик Дейн также признался в вечной любви к дочерям.

«Билли и Джорджия, вы — мое сердце. Вы для меня все. Спокойной ночи. Я вас люблю. Это мои последние слова», — завершил интервью он.

Эрика Дэйна не стало 19 февраля — менее чем через год после того, как актер сообщил о диагностированном у него боковом амиотрофическом склерозе (БАС), также известном как болезнь Лу Герига. Ему было 53 года.

Ранее сообщалось, что Джонни Депп в рамках помощи Эрику Дэйну предоставил ему дом.