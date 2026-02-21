Размер шрифта
В Татарстане отразили массированную атаку БПЛА

Массированную атаку БПЛА отразили в Татарстане, разрушений и жертв нет
Inna Varenytsia/Reuters

Массированная атака украинских беспилотников и иных средств на Татарстан отражена. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

«Производственные процессы не остановлены. Жертв и разрушений нет», — отмечается в сообщении.

На фоне вражеской атаки в Казани отменили все уличные мероприятия, подразумевающие скопление людей, в том числе Масленичные гуляния. При этом все учреждения культуры в городе продолжают проводить дополнительные занятия и мастер-классы в штатном режиме.

Аэропорты Казани и Нижнекамска сняли ограничения на прием и выпуск самолетов.

До этого украинские беспилотники попытались атаковать производственные объекты в Альметьевском районе Республики Татарстан. По словам главы района Гюзель Хабутдиновой, силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы работают в усиленном режиме, нейтрализуя угрозу.

Утром в четырех городах Татарстана — Казани, Нижнекамске, Елабуге и Альметьевске — объявили угрозу атаки дронов.

Ранее ВСУ атаковали российские регионы новейшими ракетами «Фламинго».
 
