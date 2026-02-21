Размер шрифта
В Ростове-на-Дону врезавшуюся в опору ЛЭП легковушку разорвало на части

МВД Ростовская область

Автомобиль BMW врезался в опору линии электропередачи (ЛЭП) в Ростове-на-Дону. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Главного управления министерства внутренних дел России по Ростовской области.

По информации ведомства, авария произошла на пересечении улицы Королева и проспекта Космонавтов. Предварительно, водитель не справился с управлением транспортным средством.

«В авто находились пять человек. <...> Двое доставлены в медучреждение», — рассказали в пресс-службе.

Там подчеркнули, что еще троих человек спасти не удалось.

В настоящее время на месте ДТП работают следственно-оперативная группа полиции и сотрудники Госавтоинспекции. В том числе на место прибыли временно исполняющий обязанности начальника регионального управления Госавтоинспекции Сергей Сасин и заместитель главы ГУ МВД России по Ростовской области Юлия Одноралова.

«Устанавливаются условия и обстоятельства, послужившие причиной дорожно-транспортного происшествия», — говорится в заявлении.

18 февраля в Москве грузовик сбил женщину с коляской на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Полярная. Пострадавшим матери и ребенку оказали медицинскую помощь на месте, затем они были доставлены в больницу.

Ранее в Петрозаводске легковой автомобиль влетел в толпу пешеходов.
 
