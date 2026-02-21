Размер шрифта
Общество

Финский залив полностью покрылся льдом впервые за 15 лет

Гидрометцентр: лед покрыл всю акваторию Финского залива впервые за 15 лет
МЧС Санкт-Петербурга

Вся акватория Финского залива покрылась льдом из-за установившейся морозной погоды. Об этом сообщил начальник Гидрометцентра Петербурга и Ленобласти Александр Колесов в своем Telegram-канале.

«Сохранение тихой и морозной погоды в последние несколько дней позволило замерзнуть всему Финскому заливу, и он полностью покрылся льдом», — написал он.

По словам синоптика, в западной части акватории наблюдается шторм, который может приводить к разрушению ледового покрова.

Колесов отметил, что в последний раз Финский залив столь же сильно промерзал в 2010 и 2011 годах.

18 февраля «Росатом» по просьбе Минтранса РФ направил в Финский залив атомный ледокол «Сибирь». В госкорпорации отметили, что в течение последних недель в Европе и европейской части России стоят экстремальные морозы, и впервые за несколько лет начал замерзать Финский залив. В корпорации уточнили, что сейчас он на 80% покрыт льдом, толщина которого достигает 40 см. Эта ситуация создает реальную угрозу судоходству, подчеркнули в «Росатоме».

17 февраля газета «Коммерсантъ» писала, что экспорт через порты на Балтике оказался под угрозой остановки из-за льдов и обязательного водолазного осмотра судов. Минтранс сообщил изданию, что ледовые условия в Финском заливе превысили ожидаемые по толщине льда. Ожидается, что к марту толщина льда превысит 0,3–0,4 м. В связи с этим капитаны портов последовательно вводят ограничения на проход судов через льды.

Ранее в Петербурге рассказали о пользе замерзания Ладожского озера для нерп.
 
