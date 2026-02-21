Размер шрифта
На Алтае пасынок проломил череп отчиму из-за детских обид

На Алтае пасынок избил пожилого отчима, вспомнив старые обиды
Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Республике Алтай 49-летний мужчина жестоко избил своего 75-летнего отчима, вспомнив обиды из детства, пострадавший госпитализирован с тяжелыми травмами. Об этом сообщает УМВД региона.

Инцидент произошел, когда мужчина распивал спиртное у знакомого. Поздно вечером он решил переночевать у матери, которая живет по соседству. Подойдя к двери, он вспомнил, как отчим кричал на него в детстве. Охваченный гневом, он ворвался в дом, повалил пенсионера на пол и нанес ему множественные удары по голове и телу.

После этого он убежал, испугавшись содеянного. Хозяйка вызвала скорую. У пострадавшего диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом теменной кости, ушибы головного мозга и грудной клетки. Его экстренно доставили в Горно-Алтайск. Подозреваемого задержали, он признал вину. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее российский пенсионер забил возлюбленную во время ссоры.
 
