Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка Telegram
Общество

Три добермана напали на девушку во Владивостоке

360.ru: в Приморье три добермана напали на девушку, гулявшую с собакой
Shutterstock

Во Владивостоке три добермана без намордников напали на девушку, которая гуляла с собакой, пострадавшая госпитализирована с рваной раной ноги. Об этом сообщает 360.ru.

Инцидент произошел, когда девушка гуляла со своим цвергпинчером и разговаривала по телефону с матерью. На них напали три добермана, которых выгуливали без намордников и поводков, связь прервалась. Через пять минут мать дозвонилась снова и услышала, что дочь плачет.

На помощь подоспела прохожая пара, а затем появилась и хозяйка собак. Она не стала извиняться, а предложила деньги, но девушка отказалась. По словам соседей, владелица доберманов давно терроризирует район.

Пострадавшая находится под наблюдением врачей, ее карликовый пинчер не пострадал. Дело изучает Следственный комитет, но девушка пока не написала заявление.

Ранее соседи забросали камнями бультерьера, который напал на семилетнюю девочку.
 
Теперь вы знаете
Внеземной интерес: зачем президенты США ищут инопланетян и что находят в секретных архивах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!