Три добермана напали на девушку во Владивостоке

360.ru: в Приморье три добермана напали на девушку, гулявшую с собакой

Во Владивостоке три добермана без намордников напали на девушку, которая гуляла с собакой, пострадавшая госпитализирована с рваной раной ноги. Об этом сообщает 360.ru.

Инцидент произошел, когда девушка гуляла со своим цвергпинчером и разговаривала по телефону с матерью. На них напали три добермана, которых выгуливали без намордников и поводков, связь прервалась. Через пять минут мать дозвонилась снова и услышала, что дочь плачет.

На помощь подоспела прохожая пара, а затем появилась и хозяйка собак. Она не стала извиняться, а предложила деньги, но девушка отказалась. По словам соседей, владелица доберманов давно терроризирует район.

Пострадавшая находится под наблюдением врачей, ее карликовый пинчер не пострадал. Дело изучает Следственный комитет, но девушка пока не написала заявление.

Ранее соседи забросали камнями бультерьера, который напал на семилетнюю девочку.